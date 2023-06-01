1984（昭和59）年5月2日、石油元売り会社のシェル石油と昭和石油が合併し「昭和シェル石油」として発足すると発表された。新会社のマークはシェルの「貝印」。昭和シェルは2019年に出光興産と経営統合、数年後には給油所の貝のマークも消えた。写真は大北一夫・シェル石油社長（左）と永山時雄・昭和石油社長。