核拡散防止条約（NPT）再検討会議のNGOセッションで1日、被団協事務局長の浜住治郎さん（80）が演説し「戦争をしたから核兵器が使われた。核兵器も戦争もない世界に向け、ともに力を尽くそう」と核兵器廃絶を呼びかけた。