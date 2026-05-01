子どもが結婚するとなると、相手のことだけではなく、その親（義両親）とうまく付き合っていけるのかも、気になるところではないでしょうか。ママスタコミュニティのあるママも、娘さんが結婚をするそうですが、やはり相手の親御さんのことが気になるようです。こんな投稿がありました。『娘の婚約者が家に来ます。タブーな話は何でしょうか？娘が恥をかかないようにしたいです。相手は長男だから娘は苦労するのか、お母さんは厳