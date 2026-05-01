エレコムは、4月28日に発表したナトリウムイオン電池搭載製品への航空機への持ち込みに関する内容を一部訂正するとともに、希望者に対して返品・返金を受け付けている。

ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー

同社では4月28日、同月24日に国土交通省 航空局から新たに発表された「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」をもとに、ナトリウムイオン電池搭載製品の航空機への持ち込みや航空会社への預け入れが不可能になったと発表した。

しかしその後、同局からナトリウムイオン電池搭載製品は以前から機内持ち込みおよび預け入れができない製品だったと指摘を受けたことで、行政ルールの更新によって制限が始まったとする当初の発表内容を訂正した。

同社では、対象製品の返品・返金を受け付けている。電話番号は「0120-502-501」。受付時間は月曜日～金曜日の10時～18時。5月2日～5月6日は通常通り営業している。ただし、対象製品は各種安全基準を満たしており、日常生活における通常の使用については安全性に問題はないとしている。

28日に対象製品として発表されたのは「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー」で型番は、DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK。ほかに、ハンディファン「ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き」と「ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン」の2機種も対象。型番はそれぞれ、FAN-U264BE/GN/WH、およびFAN-U265BK/GN/WHの計6型番となる。

エレコムでは「航空機への持ち込みを目的に対象製品をご購入いただいたお客様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。（中略）弊社は今後とも、各種法令・規則の遵守を徹底し、お客様に安心してご利用いただくために、正確な情報提供に努めてまいります」としている。

製品種別 製品名 型番 モバイルバッテリー ナトリウム イオン 電池モバイルバッテリー DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK ハンディファン ナトリウム イオン 電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き FAN- U2 64BE、FAN- U2 64GN、FAN- U2 64WH ナトリウム イオン 電池搭載 コンパクトハンディファン FAN- U2 65BK、FAN- U2 5G N、FAN- U2 65WH