車いすラグビーのジャパンパラ大会の米国戦で攻め上がる池崎（左）＝千葉ポートアリーナ車いすラグビーのジャパンパラ大会第2日は1日、千葉市の千葉ポートアリーナで1次リーグが行われ、パリ・パラリンピック金メダルで世界ランキング1位の日本は世界6位のカナダを58―45、同3位の米国を55―41で下し、4月30日の開幕から4連勝とした。世界ランク5位のフランスを含めて4チームが参加。2回戦総当たりの1次リーグを行い、上位2チ