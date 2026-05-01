試合のイニング間に「ハッピースター☆ダンス」の映像が映し出されたザ・ライブの大画面＝２２日、横浜市中区ＪＲ関内駅前の「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）」内にある常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥ（ザ・ライブ）」が開業から１カ月が過ぎた。プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズの試合を大画面で観戦しながら飲食を楽しめることから、コアなファンだけでなくライト層も集まり、共に試合展開に一喜一