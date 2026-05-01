北海道旭川市の旭山動物園で、職員の男が妻の遺体を園内の焼却炉で焼いた疑いで逮捕されたことを受けて、同園は予定より2日遅れとなる1日から夏の営業を開始した。男は妻の殺害をほのめかす供述もしており、警察は殺人容疑も視野に全容解明を進めている。容疑者を知る人「すごく優しい方で･･･」事件の影響で、予定より2日遅れて、1日から夏の営業が始まった旭山動物園。開園前から家族連れなどで、長い列ができていた。来園者：複