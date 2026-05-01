みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は２日午後１０時〜３日午後５時半に、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）などのサービスを休止する。預金や振り込みなどの業務を支える基幹システム「ＭＩＮＯＲＩ（みのり）」の更新作業を行うため。休止期間中はコンビニＡＴＭでの取引のほか、インターネットバンキング「みずほダイレクト」での残高照会や、みずほ銀行の口座からＰａｙＰａｙなどへのチャージができなくなる。法人向けの一