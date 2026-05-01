◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）連覇を狙うヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が５月１日、輸送前の最終調整で落ち着きのある好気配を見せた。この日の朝は美浦・坂路を７１秒４―１６秒９で駆け上がった後、Ｂダートコースをゆっくりと周回した。木村調教師は「今朝は予定通り。前走は休み明けのぶんもあっただろうけど、荒れてボコボコしていた馬場に