自転車での交通違反に反則金が科される「青切符」の導入から5月1日で1か月です。大分市の高校では自転車の交通安全教室が行われ生徒たちが違反となる行為について改めて学んでいました。 交通安全教室が開かれたのは大分市の大分東高校です。 30日は1年生およそ70人が参加し大分東警察署の警察官から4月導入された自転車の青切符制度について説明を受けました。 大分東高校 生徒たちはスマートフォン