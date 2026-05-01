大分県大分市のこども園で30日、園児が自分たちで考えたお花見のお弁当作りに挑戦しました。 お弁当作りに取り組んだのは大分市の「じょうとうこども園」の年長の園児たちです。 じょうとうこども園 「お花見」をイメージして自分たちでメニューを考えました。 園児たちは班に分かれて料理に挑戦。花に見立てたトマトやピーマンにご飯を詰めたり団子のようにカラフルなおにぎりを串に刺し