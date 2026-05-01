東九州自動車道に関するニュースです。北九州市と宮崎市の区間が開通して4月で10年を迎えました。 開通が及ぼした大分県内への効果や今後の課題を取材しました。 東九州の縦軸として活用されている東九州自動車道。北九州市と宮崎市との間が繋がったのは2016年の4月24日でした。 NEXCO西日本によりますと、北九州と宮崎市の所要時間はおよそ4時間短縮。 10年間の沿線の地域の経済波及効果は累計でおよそ1.6兆円に上