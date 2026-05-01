2024年のWS制覇後に「あと2年」と語っていた今季限りで現役を引退する以降を示していたドジャースのミゲル・ロハス内野手が“撤回”する可能性があると、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者、ケン・ローゼンタール氏が報じた。同メディアは「シーズン終了後に引退を決断しているドジャースのミゲル・ロハスはある唯一のシナリオでのみ再考する」として、ロハスが「私たちがもし3連覇すれば」と話したことを