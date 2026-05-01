イタリアンテイストをまとった新感覚ジムニースズキのコンパクトSUV「ジムニー」は、その高い走破性だけでなく、カスタマイズの自由度の高さでも広く知られています。純正のままでも十分に魅力的な一台ですが、多彩なパーツやボディキットによって個性を表現できる点が、多くのファンを惹きつけている理由のひとつです。【画像】超いいじゃん！ これが斬新「“丸目4灯”コンパクトSUV」の姿です！画像を見る！（30枚以上）20