美人経営者のはるかが、まさかつに対して「一番拗らせてるんだろうな」と自身の恋愛観について弱音を吐いた。【映像】30歳の美人経営者（スタイル抜群の全身姿も）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生