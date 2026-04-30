俳優の松坂桃李さん（37）が、2026年秋公開の映画『すべて真夜中の恋人たち』で、“語り役”として声のみで出演することが発表され、コメントを寄せました。映画は、川上未映子さんの同名小説が原作。孤独に生きてきた女性・入江冬子が、新しい出会いから関係を築いていく恋愛映画です。主人公・入江を岸井ゆきのさんが演じ、松坂さんは入江の心の声を届ける“語り役”として出演します。■主人公・入江冬子の“語り役”として参加