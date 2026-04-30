北海道の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したと供述していた33歳の職員の男が30日夜、死体損壊の疑いで逮捕された。警察が逮捕したのは北海道旭川市にある旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）。警察はこれまでの捜索で焼却炉付近から人体の一部のようなものを発見し、鈴木容疑者が妻・由衣さん（33）の遺体を損壊した疑いが強まったとして30日午後、逮捕状を請求していた。鈴木容疑者の妻・由衣さんは3月末から行方が分か