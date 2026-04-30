「ナポリの窯」からの発表です。【映像】ナポリの窯からの発表「弊社役員の発言および第三者による投稿に関するお知らせとお願い現在、弊社取締役 前田圭太の動画プラットフォーム上での発言に関連し、SNS等において多くのご意見を頂戴しております。本件の状況を精査いたしましたところ、発言の断片的な引用や、事実とは異なる解釈に基づく情報の拡散が見受けられます。こうした行為は、弊社および役職員の信頼を損ない、従業員