J3福島が、今季期限付き移籍で加入したFW三浦知良（59）と8月に開幕する秋春制の26〜27年シーズンも契約更新する見通しとなった。小山淳CEO（49）が30日の定時株主総会後に取材に応じ「（来季も）在籍すると想定しています」と明かした。カズは来年2月には60歳を迎え、還暦Jリーガーの誕生となる。今季のカズは開幕から好調を維持。明治安田J2・J3百年構想リーグには3試合に出場し4月19日のJ3岐阜戦では豪快なヘッドでゴールに