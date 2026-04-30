ソニー生命は、顧客から不正に金銭を受け取っていたと疑われる問題に関連し、金融庁から報告徴求命令を受けたと明らかにしました。ソニー生命をめぐっては、今年1月、元社員が運用目的で顧客から預かった金銭を私的に流用していた問題を公表したほか、3月には横浜支社に務めていた元営業職員がおよそ100人の顧客からあわせて22億円ほどを個人的に借り入れ、そのうち12億円を返済していないこともわかっています。さらに、相次ぐ問