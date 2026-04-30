写真撮影でポーズをとる井上拓（左）と井岡＝都内井上拓は世界５階級制覇を狙う対戦相手の井岡について「レジェンド」と繰り返し口にし、自身が挑戦者の立場だと強調した。「すごくわくわくする一戦。レジェンドをどう倒すか、しっかり見てほしい」と意気込みを語った。昨年１１月下旬、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で元キックボクサーの那須川天心（帝拳）に判定勝ちし、約１年ぶりに世界タイトルを獲得した。それから約５