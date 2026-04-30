平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が1日、開幕する。30日は前検が行われた。“平塚ダービー連続V”を狙うのが山口拳矢（30＝岐阜）だ。3年前の当大会でG1初の決勝進出を果たし、決勝は単騎戦からVを奪取。当地は昨年末のグランプリの前座F1でも優勝した。「イメージはいいですね。タイムが出るし好き。前検日もこの気温、湿度の割には軽かった」。験のいいバンクで今回も大暴れの予感が漂う。2月の熊本・全日本選