しんと静まり返った会場に羽生の呼吸が響く瞬間 指先や足先まで行き渡る繊細な動きが魅力の羽生結弦。そんな羽生が2026年3月7日〜9日に宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナにて開催された『東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026』が5月2日(土)放送される。本作は、東日本大震災から15年、4回目の開催となる、羽生結弦と仲間のスケーターたちが被災地・宮城から"希望"を発信するアイスショー。 今回は、スペシ