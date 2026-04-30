アイオニック5はビジネスマンエキスプレス2024年9月にスタートした『ヒョンデ長距離レポート』だが、期間満了に伴い今回で終了することになった。アイオニック5で7回、コナで19回、ふたたびアイオニック5が今回を合わせて11回。1年7ヵ月で全37回というロングラン連載である。【画像】レポート車のヒョンデ・アイオニック5、未公開写真『ディスプレイほぼ全バリエーション』！全135枚何度か別の方にレポートを託したこともありつ