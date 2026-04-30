資料 日本郵便四国支社は4月30日、観音寺郵便局の社員が2026年3月に通勤中に酒気帯び運転をしたと発表しました。 それによりますと、社員が乗務前にアルコールチェックを受けたところ、呼気1L当たり0.15mg以上のアルコールが検出されました。前日の飲酒でアルコール反応が出たとみられ、酒気帯び運転で出勤してきたことが分かったため、警察に届け出たということです。 日本郵便四国支社では「今回の