「じゃがりこ」が推し活仕様に大変身 フタには推しの名前やメッセージが書ける
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる｢じゃがりこ｣ブランドより、推し活で楽しめるワードを多数そろえたロゴ変パッケージを5月上旬から順次切り替えて発売する。
【表】“推し”にはどんな言葉が似合う？ロゴ変一覧
「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生したロングセラー商品。
近年、推し活への関心は幅広い層に広がりを見せており、市場規模も拡大傾向にある。こうした背景を踏まえ、ロゴ変パッケージ企画の第3弾として、推し活仕様の「じゃがりこ」を発売する。
カップは「おしかつ」「すきすぎて」など各味8種類、フタは6種類あり、フタには推しの名前やメッセージを書けるデザインなど、「じゃがりこ」と一緒に推し活を楽しめるようになっている。
また、『じゃがりこメーカー』は2021年10月23日の「じゃがりこの日」にスタートした、自分の好きな文字を入れてオリジナルのパッケージ画像を作れるサイト。今回、推し活やさまざまなシーンに活用できるよう4月23日に大幅リニューアルした。
定番4色に加えて、新たに10色追加、自分の推しの色（メンバーカラーなど）を選べるようになり、より使いやすくなった。さらに、推しのメンバーカラーに対応したスタンプやアイコンなどのスタンプを追加し、アレンジ機能を進化させることでさらに楽しめるように。「じゃがりこ」のサイズに合わせた展開画像が新たに出力できるようになり、「じゃがりこ」本体に巻き付けて自分だけの“オリジナル推し「じゃがりこ」”を作れるようになった。
また、「じゃがりこ」推し活ロゴ変パッケージ発売を記念し、カルビーPR部公式Xアカウントにて、「じゃがりこ」オリジナル推し活グッズをプレゼントするキャンペーンを実施。1回目は、推しの写真や印刷物にかざすと、まるで推しが「じゃがりこ」をくれているようなシチュエーションを再現できる「じゃがりこ」クリアカード2枚と、あらゆる推しの色に対応した14色に光る「じゃがりこ」ペンライトをセットで200人にプレゼントする。
【表】“推し”にはどんな言葉が似合う？ロゴ変一覧
「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生したロングセラー商品。
カップは「おしかつ」「すきすぎて」など各味8種類、フタは6種類あり、フタには推しの名前やメッセージを書けるデザインなど、「じゃがりこ」と一緒に推し活を楽しめるようになっている。
また、『じゃがりこメーカー』は2021年10月23日の「じゃがりこの日」にスタートした、自分の好きな文字を入れてオリジナルのパッケージ画像を作れるサイト。今回、推し活やさまざまなシーンに活用できるよう4月23日に大幅リニューアルした。
定番4色に加えて、新たに10色追加、自分の推しの色（メンバーカラーなど）を選べるようになり、より使いやすくなった。さらに、推しのメンバーカラーに対応したスタンプやアイコンなどのスタンプを追加し、アレンジ機能を進化させることでさらに楽しめるように。「じゃがりこ」のサイズに合わせた展開画像が新たに出力できるようになり、「じゃがりこ」本体に巻き付けて自分だけの“オリジナル推し「じゃがりこ」”を作れるようになった。
また、「じゃがりこ」推し活ロゴ変パッケージ発売を記念し、カルビーPR部公式Xアカウントにて、「じゃがりこ」オリジナル推し活グッズをプレゼントするキャンペーンを実施。1回目は、推しの写真や印刷物にかざすと、まるで推しが「じゃがりこ」をくれているようなシチュエーションを再現できる「じゃがりこ」クリアカード2枚と、あらゆる推しの色に対応した14色に光る「じゃがりこ」ペンライトをセットで200人にプレゼントする。