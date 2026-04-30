衛藤晟一さん 2026年の春の叙勲の受章者が発表されました。 大分県内からは54人が晴れの栄誉に輝いてます。 各分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日章は大綬章を内閣府特命担当大臣などを歴任した衛藤晟一さんが受章しました。 また中綬章には元佐伯市長の田中利明さんが選ばれています。 このほか、小綬章は元大分市議会議員の阿部剛四郎さんなど6人。双光章は6人、単光章は4人が受章しています。 続いて長