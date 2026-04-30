ゴールデンウイーク中の交通事故を防ごうと大分県の佐伯警察署が隣接する宮崎県警と合同でドライバーに交通安全を呼びかけました。 道の駅宇目 この活動は佐伯警察署と、隣接する宮崎県警の延岡警察署などが両県を行き来する車やバイクが増えるゴールデンウイークにあわせて毎年行っています。 佐伯市の道の駅宇目では警察官などがドライバーにチラシや反射材などを手渡