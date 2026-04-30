大分市 サッカーJ2・大分トリニータは29日ホームで元監督の片野坂氏率いるJ3の熊本と対戦しました。 ◆TOS刀祢優月記者(クラサスドーム大分・29日) 「祝日のきょう、多くの子供たちが熊本との九州ダービーを楽しみに会場を訪れている」 ゴールデンウイーク初日に迎えた熊本との九州ダービー。会場には1万人以上のサポーターが駆け付けました。