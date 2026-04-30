最大で12連休となるゴールデンウイークが始まりました。大分県内の観光地も多くの家族連れなどでにぎわいを見せています。 ◆TOS田辺智彦記者 「大人気のセイウチのパフォーマンスに、訪れた多くの人が笑顔になっています」 ゴールデンウイーク初日の29日、大分市の水族館うみたまごは家族連れなどでにぎわいました。 人気のショーでは訪れた人がセイウチが腹筋する様子などを楽しんで