29日、鶴岡市の自動車販売店敷地内で、軽乗用車が前方に立っていた女性をはねる事故があり 、50歳の女性が右足の骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、29日午後3時半ごろ、鶴岡市北茅原町の自動車販売店の敷地内で 、鶴岡市に住む無職の女性（85）が運転する軽乗用車が、前方に立っていた酒田市の会社員の女性（50）に衝突しました。 車を運転していたのはこの店を訪れた客で、はねられたのは従業員でした。車を運転し