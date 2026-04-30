平塚市が導入したみまもりシール（見本）認知症で行方不明となった高齢者らの早期発見、保護、帰宅につなげようと、平塚市は２次元コード（ＱＲコード）を印刷した「みまもりシール」を導入した。当事者の衣服や持ち物に貼り付けてもらい、行方不明になった場合、発見者がスマートフォンでＱＲコードを読み取ることで通知が家族らに送られ、情報共有も可能になる。シール交付は、行方不明者を早期に保護するためにタクシー会社