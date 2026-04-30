平塚市が導入したみまもりシール（見本）

認知症で行方不明となった高齢者らの早期発見、保護、帰宅につなげようと、平塚市は２次元コード（ＱＲコード）を印刷した「みまもりシール」を導入した。当事者の衣服や持ち物に貼り付けてもらい、行方不明になった場合、発見者がスマートフォンでＱＲコードを読み取ることで通知が家族らに送られ、情報共有も可能になる。

シール交付は、行方不明者を早期に保護するためにタクシー会社などに協力を依頼するシステム「認知症等行方不明ＳＯＳ平塚」の登録者のうち希望する人が対象。▽呼んで返事をしてもらえるニックネーム▽生まれた年月▽性別▽身体的特徴▽既往症▽保護時に注意すべきこと▽通知を受け取る家族らの電子メールアドレス−を事前登録する。

登録者が発見された際、シールのＱＲコードを読み取るだけで家族らに通知が電子メールで届く。さらに発見者が場所や健康状態などを入力することで再び電子メールが通知され、発見者と家族らはインターネット上の伝言板で情報共有ができる。

アイロン圧着式のラベル２０枚と、暗闇で光るシール１０枚の計３０枚を交付する。問い合わせは、市高齢福祉課電話０４６３（２１）９６２１。