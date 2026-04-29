2026年4月28日、ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは中国の電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）が今年の第1四半期（1〜3月）の純利益が前年同期比で55％減を記録したことについて、中国市場の価格戦争の圧力が世界最多の販売台数を誇る企業の収益力を圧迫していると報じた。記事は初めに、深センのBYD本社や香港証券取引所などが公開しているデータを引用し、「BYDの第1四半期の純利益は40億8000万元