２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、２８日に引退会見を行った「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、２５日に東京・日本橋で行われたパレードのショットを公開し、周囲への感謝をつづった。三浦は２９日、自身のインスタグラムを更新。「＃ｔｅａｍｊａｐａｎ応援感謝パレードありがとうございました。ペアを始めた当初は、こんなにもたくさんの方にペ