◇ONE SAMURAI 1海人ーマラット・グレゴリアン（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第11試合で“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（TEAM F.O.D）が初代K-1スーパー・ウエルター級王者マラット・グレゴリアン（アルメニア）に1RKO負けを喫し