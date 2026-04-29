市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす30日の加賀はくもり、能登は午前中、晴れるでしょう。1日・金曜日は雨が降り、風がやや強めに吹くでしょう。30日の予想天気図です。 小野：高気圧が次第に遠ざかり、低気圧と前線が近づいて来ます。 小野：あさって1日の朝には、低気圧と前線は東海道沖まで進みます。さらに、