市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす30日の加賀はくもり、能登は午前中、晴れるでしょう。1日・金曜日は雨が降り、風がやや強めに吹くでしょう。



30日の予想天気図です。

小野：

高気圧が次第に遠ざかり、低気圧と前線が近づいて来ます。

小野：

あさって1日の朝には、低気圧と前線は東海道沖まで進みます。さらに、別の低気圧が日本海から近づいて来ます。1日の石川県内は、本降りの雨で雨脚の強まる可能性があります。風が強めでしょう。





雨と風の予想です。

小野：

あす30日夜、雨は石川県のすぐ近くです。あさって1日朝にかけて、まとまった雨が海沿いに予想されています。その後、このコンピューターでは、午後3時ごろに能登に少し強めの雨が予想され、風も強いでしょう。雨がやむのは2日・土曜日に日付けが変わるころでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

2日・土曜日は晴れますが、3日・日曜日と4日・月曜日は雨が降る予報に変わりました。変わりやすい天気です。お出掛けする方も、しない方も最新の情報を確認してください。



市川：

あさって1日の雨と風、新一年生には特に気を遣ってあげたいですね。