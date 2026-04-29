【モデルプレス＝2026/04/29】製作総指揮兼ショーランナーのエリック・クリプキが手掛ける世界的ヒットドラマシリーズ「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズン（シーズン5）が4月8日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の注目ポイントを紹介する。【写真】異色のヒーロードラマ、過激な予告映像◆「ザ・ボーイズ」ついに迎える壮絶クライマックス舞台は、極悪非道なスーパーヒーローの頂点に立つホームランダーによって