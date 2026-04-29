徳島市のとくしま動物園は4月29日が開園記念日です。ゴールデンウィークとも合わせて、園内では様々な催しが開かれ、訪れた大勢の家族連れらでにぎわいました。オープン28年を迎えたとくしま動物園STELLAPRESCHOOLANIMAL KINGDOM。開園記念日の29日は、地元・方上町と渋野町の住民が無料で招待されました。また、鳥インフルエンザの影響で2025年12月から取りやめていたフライングケージの公開を、ゴӦ