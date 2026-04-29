飯塚オートのSG「第45回オールスター」は最終日を迎えた。6R発売中に優勝戦出場選手紹介が行われ、8選手がステージに集合した。人気が予想される1枠の佐藤励（26＝川口）は「たくさんのファンの前で走れることにワクワクする。エンジンはいい状態。皆さんに楽しんでもらえるようなレースをしたい」と話した。ファンからの声援が一番大きかった地元の荒尾聡（44）は「今日は気合を入れてスタートを切ります」と宣言。拍手を