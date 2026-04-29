2026北京国際モーターショーが4月24日から5月3日まで北京で開催されている。今回、会場で最も未来感あふれる注目展示の一つとなっているのが、空飛ぶクルマだ。天翎科のブースでは、世界初公開となるハイブリッド型の空飛ぶクルマ「L600Pioneer」がひときわ注目を集めている。このハイブリッド式ティルト・ダクテッドウィングは従来の移動手段の枠を打ち破り、最大航続距離600キロメートル、巡航速度時速360キロメートルに達