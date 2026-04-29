2026年4月29日の『徹子の部屋』にキャシー中島さんが浅野順子さんと登場。10代の頃から60年に及ぶ親友同士だという二人の思い出を語ります。今回はキャシーさんが指の異変について語った『婦人公論』2024年6月号の記事を再配信します。*****キルト作家としても多忙なキャシー中島さんは、40代のころから指の腫れや痛みに悩まされてきた。年齢のせいと考えて放置していたが、50代半ばでようやく受診を決断。更年期以降の女性に多い