◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）今季２度目の２ケタ失点の大敗で首位陥落だ。阪神・藤川監督は守備の乱れを問われたが、自ら「才木」の名前を挙げて語気を強めた。「形を気にしてやってるように映りましたので。プロですから、最高のパフォーマンスを見せるのが１軍では必要」。主力の右腕は６安打６失点で自己最短タイ２回ＫＯ。２戦連続６失点に自覚を促した。歯車が狂ったのは２回だ。先制点は