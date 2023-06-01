大分県中津市の小祝漁港沖に広がる中津干潟では、28日から潮干狩りが楽しめるようになりました。こちらでは1990年ごろから徐々にアサリの量が減少。そのため県漁協中津支店がゴールデンウィークのこの時期に潮干狩りができるよう6トンほどのアサリを放流しています。28日は、初日から多くの家族連れなどが訪れていました。 アサリは、1人2キロまで、採ることができ、料金は小学生以下が500円。中学生以上が1000円と