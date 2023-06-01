大分市が発行するプレミアム付き商品券の購入申し込みの結果が発表されました。紙の商品券は発行数の2倍以上の申し込みがあり抽選となります。 発行される商品券の見本 このプレミアム付き商品券は物価高対策や地域の経済活性化を目的に発行されるものです。 1冊あたり1万円で販売され1万3000円分の買い物ができます。 紙と電子合わせて34万9000冊、発行総額は45億3700万円と過去最大規模となっています。