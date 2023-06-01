自民党の岸田元総理大臣は28日、BSフジ「プライムニュース」に出演し、「非核三原則」を堅持するべきだとの考えを改めて強調した。岸田氏は、「私はこれまで非核三原則は堅持すべきだと絶えず繰り返してきた」とした上で、「非核三原則を維持していくことになるべきであると思っている」と述べた。また、三原則の「持ち込ませない」を巡り、「その時の政権が命運をかけて決断し、国民に説明する」とした2010年当時の岡田外務大臣の