ロイター通信などによりますと、インドネシア・ジャカルタ近郊の駅で27日、線路上で停車していた通勤列車に長距離列車が追突する事故があり、15人が死亡、88人がケガをしました。追突した長距離列車の乗客らは全員、無事でした。通勤列車は事故の直前、線路内に進入したタクシーと接触して、緊急停車をしていたとみられています。