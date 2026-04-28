鹿児島県鹿屋市で27日夜、木造の住宅などが全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察によりますと、27日午後6時ごろ、鹿屋市輝北町平房で火事があり、無職・山ノ内好滿さん(74)の木造平屋の住宅1棟と隣接する牛舎が全焼しました。 焼け跡から1人が遺体で見つかりました。山ノ内さんは一人暮らしで現在、連絡が取れていないということです。 警察で遺体の身元や出火原因などを調べています。 ・ ・ ・