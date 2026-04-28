大分県有数の茶の産地、佐伯市本匠で小中学生が28日、新茶の摘み取りを体験しました。 【写真を見る】「キンキンに冷やして飲みたい！」新茶の香りに包まれて。佐伯の小中学生が特産・因尾茶の摘み取りに笑顔 佐伯市の本匠中学校は、地元特産の「因尾茶」を通じて地域の魅力や産業を理解してもらおうと、学校が運営する茶園で栽培や収穫を体験しています。 新茶のシーズンを前に28日、中学生のほか小学生や地域の人らも集